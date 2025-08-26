Quart apunyalat a Lleida en dos dies: un home de 71 anys agredeix un jove
Els fets es van produir a l'avinguda València i la víctima, de 24 anys, va ser evacuada a l'hospital Arnau de Vilanova
La ciutat de Lleida va sumar ahir a la nit el quart atac amb arma blanca en els últims dos dies. Segons han explicat els Mossos d'Esquadra, un home de 71 anys va apunyalar un jove de 24 a l'avinguda València, a l'altura del número 25, per causes que s'investiguen. Els Mossos van rebre l'avís a les 11.45 hores i van detenir al presumpte agressor, a qui, en escorcollar-lo, van trobar el mòbil de la víctima. Per aquest motiu, a banda d'un delicte de lesions, se li imputa un robatori amb violència. El ferit va ser traslladat pel SEM a l'hospital Arnau de Vilanova. La seua vida no corria perill, tot i que va perdre molta sang, segons fonts sanitàries.
Cal recordar que un jove de 25 anys va resultar ferit aquest dilluns al migdia al ser apunyalat al carrer Ramon Llull. Segons van confirmar fonts policials, els fets van tenir lloc cap a les 12.20 hores en plena via pública. Per causes que es desconeixen i s’investiguen, un individu en va apunyalar un altre al tòrax. Fins al lloc es van activar diverses patrulles policials, així com una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que va evacuar el ferit en estat greu a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació per localitzar l’agressor.
La policia catalana va arrestar diumenge dos germans, de 18 i 15 anys, com a presumptes autors del robatori amb violència que va tenir lloc al Barri Antic. Es tracta d’una jove de 18 anys i del seu germà, de 15. Aquest últim va acudir amb la seua mare a la comissaria després de l’arrest de la germana al seu habitatge.
Així, fonts policials van assenyalar que l’agressió va tenir lloc cap a les 7.00 hores al carrer Múrcia de Lleida, quan la víctima acabava d’aparcar el vehicle i dos persones es van atansar per robar-li el telèfon mòbil. Durant el forcejament, el van ferir amb una arma blanca a la cara. Una hora més tard, els agents van arrestar la jove i, poc després, el seu germà, al presentar-se a comissaria amb la seua mare.
Així mateix, ahir continuava oberta la investigació per localitzar l’autor o autors de l’apunyalament d’un jove de 22 anys al costat d’un local de lleure de la carretera N-230. Els agents compten amb els enregistraments de les càmeres de seguretat i les declaracions de diversos testimonis sobre els fets. La baralla es va produir diumenge a la matinada al costat de la carretera, fora del local. La víctima, que va rebre tres punyalades, va ser evacuada a l’Arnau de Vilanova, on va ingressar a l’UCI. En la baralla hi hauria implicades una desena de persones.
La Paeria anuncia que es personarà com a acusació particular
La Paeria es personarà com a acusació particular en els casos d’agressió amb arma blanca a la ciutat, després de les detencions al Barri Antic. L’alcalde accidental, Carlos Enjuanes, que va considerar els fets “inacceptables”, ho va justificar perquè “no pot ser que situacions que majoritàriament es produeixen entre membres d’un mateix entorn grupal impactin directament contra l’opinió pública i la percepció de seguretat que té la ciutadania”. Enjuanes va assenyalar que “confiem que les investigacions obertes donaran aviat els seus fruits”. Al seu torn, el govern municipal de la Paeria es reunirà avui amb el comissari dels Mossos a Ponent i demà també ho farà amb els responsables de la Federació d’Hostaleria per valorar les incidències entorn dels locals de lleure nocturn.