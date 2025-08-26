BOTIGUES
Les rebaixes prenen els carrers de l’Eix Comercial de Lleida
Una trentena de comerços participen en una nova edició del Mercat de les Rebaixes, que va començar ahir i acaba demà. Celebren una campanya d’estiu “igual que la de l’any passat”
Una trentena de botigues de l’Eix Comercial, d’altres barris de la ciutat i de municipis pròxims van donar el tret de sortida ahir a una nova edició del Mercat de les Rebaixes de l’Eix, en el qual aprofiten la recta final de l’estiu per donar sortida a les últimes peces de temporada amb descomptes de fins al 70%.
Els comerciants van muntar les seues parades des del carrer Alcalde Costa fins a Pi i Margall, la majoria davant dels seus establiments, i van gaudir d’una gran afluència de clients durant gairebé tot el dia. La pluja va respectar i només van caure unes quantes gotes al migdia, quan els responsables de les botigues van amagar els seus productes dins dels establiments o els van tapar amb plàstics.
Amb horaris de 10.00 a 20.00 hores, el Mercat de les Rebaixes acaba demà.
El vicepresident de la federació d’associacions de comerciants de l’Eix, Eduard Agudo, va valorar que aquest estiu han tingut una campanya “més o menys igual a la de l’any passat, s’han mantingut les vendes”. Va afegir que “moltes persones marxen de vacances, però també en venen moltes altres de passada o els caps de setmana, i molts s’animen a anar de compres”.
Agudo, que espera que més comerços s’uneixin al Mercat en pròximes edicions, va assegurar que “en moltes ocasions posar unes quantes peces de liquidació a les portes és el reclam perquè els clients s’animin a entrar a les botigues”.
El vicepresident dels comerciants també va destacar que molts clients “són previsors” i ja estan comprant peces d’hivern que també poden trobar rebaixades.
Per la seua part, el grup municipal d’ERC insta la Paeria que “es comprometi amb una estratègia de revitalització” del comerç de proximitat de la ciutat. Els republicans reclamen que el consistori anunciï quin és el full de ruta respecte als locals buits perquè assegura que disposa d’un informe específic que no s’ha fet públic des de fa mesos.