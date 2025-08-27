JUSTÍCIA
Classes de robòtica per reinserir joves amb mesures judicials
Col·laboració del CIRE amb la Fundació Ilersis per a l’orientació laboral. En el projecte han participat dotze joves del centre educatiu El Segre
El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) i la Fundació Ilersis han col·laborat en un nou projecte formatiu que combina robòtica educativa, gamificació (aprenentatge a través del joc) i orientació laboral amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de joves amb mesures judicials de privació de llibertat. L’acció, que es va portar a terme entre el 30 de juny i el 22 de juliol, s’ha fet al centre educatiu de justícia juvenil El Segre amb la participació de dotze joves.
En aquest sentit, Daniel Ortiz, director del CIRE, va assegurar ahir que “estem molt satisfets amb aquesta nova edició del curs de robòtica pel seu caràcter innovador” i va destacar que s’ha consolidat la relació amb Ilersis.
A partir de la construcció i programació de robots amb equips Lego Education Spike, els alumnes han treballat competències com el treball en equip, la responsabilitat, la comunicació o l’adaptabilitat, a banda de conèixer eines per accedir al mercat laboral i identificar el teixit empresarial del territori.
D’altra banda, el projecte, amb quaranta hores de formació pràctica i catorze d’orientació laboral, també va incloure simulacions de processos de selecció, elaboració de currículums per a competències, jocs de rols d’entrevistes i accés a borses de treball i a serveis d’ocupació locals.
A més, el coneixement empresarial es treballa mitjançant vídeos, dinàmiques de grup i materials creats a mida, atenent les restriccions de mobilitat dels participants.
Des de Justícia destaquen que aquest projecte “consolida un model d’intervenció que transforma la formació tècnica en una oportunitat real de canvi i reinserció”, a més d’apostar “per metodologies actives, inclusives i adaptades a la realitat dels joves”.
Segons les últimes xifres publicades, a data del mes de juliol hi havia 32 joves al centre El Segre. Val a recordar que l’empresa d’inserció Troballes, vinculada a Càritas, ha iniciat la fabricació dels contenidors en els quals recull la roba usada –que després recicla– a les instal·lacions de Raimat del CIRE, gràcies a un acord per donar feina a persones en situació de vulnerabilitat o privades de llibertat.