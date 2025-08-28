Detingut un menor de 17 anys com a presumpte autor de l'apunyalament al carrer Ramon Llull de Lleida
Un jove de 25 anys va resultar ferit per arma blanca al tòrax
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous al matí el presumpte autor de l'apunyalament de dilluns passat al carrer Ramon Llull de Lleida. Es tracta d'un jove de 17 anys a qui una patrulla de seguretat ciutadana ha localitzat al carrer Roger de Llúria de la capital del Segrià. La policia el tenia identificat després d'analitzar imatges i parlar amb testimonis.
L'arrestat seria el suposat autor de l'agressió amb arma blanca a un jove de 25 anys. Els fets es van produir a les 12.20 hores en ple carrer per causes que s'investiguen.
Mentrestant, els Mossos mantenen les investigacions obertes per localitzar l'autor de l'agressió amb arma blanca ocorreguda diumenge a l’exterior d’un local de lleure nocturn a l’N-230 a Lleida.
Lliure amb càrrecs el detingut per l'apunyalament a Cappont
D'altra banda, el Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Lleida va decretar ahir la llibertat provisional amb càrrecs per a l’home de 71 anys detingut dilluns a la nit per presumptament apunyalar un jove durant una discussió a Cappont. Fonts judicials van assenyalar a aquest diari que la causa està oberta pels delictes de lesions i robatori amb violència.