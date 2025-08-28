SUCCESSOS
Lliure amb càrrecs el detingut per apunyalar un jove al barri de Cappont de Lleida
L’home, de 71 anys, està acusat de robatori violent i lesions
El Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Lleida va decretar ahir la llibertat provisional amb càrrecs per a l’home de 71 anys detingut dilluns a la nit per presumptament apunyalar un jove durant una discussió a Cappont. Fonts judicials van assenyalar a aquest diari que la causa està oberta pels delictes de lesions i robatori amb violència.
Mentrestant, els Mossos mantenen les investigacions obertes per localitzar els autors de les agressions amb arma blanca ocorregudes diumenge a l’exterior d’un local de lleure nocturn a l’N-230 i dilluns al migdia, al carrer Ramon Llull, amb un jove apunyalat al tòrax. En el primer cas, un dels autors, un menor d’edat, estaria identificat, i en l’altre, s’analitzen les imatges de l’agressió així com els testimonis.
Després d’una reunió amb la Paeria dimarts, els Mossos van informar que l’agressió a Cappont, a l’avinguda València, podria haver-se originat per un telèfon mòbil. En la de Ramon Llull, s’investiga si estaria relacionada amb l’okupació d’un pis a la zona.
Al seu torn, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, es va reunir ahir amb el secretari general de la Federació d’Hostaleria de Lleida, Ramon Solsona, i amb l’intendent en cap de la Guàrdia Urbana, Josep Mallada, per acordar mesures per garantir la seguretat i la mobilitat nocturna a les zones de lleure de Lleida.
Mesures
L’alcalde va plantejar entre les diferents accions garantir la mobilitat nocturna i segura pensant en els taxistes i posaar en marxa una nova línia d’autobús nocturna. També va plantejar la necessitat de continuar avançant en un nou model de comunicació interna entre els responsables de vigilància dels locals i els cossos de seguretat.
Durant la reunió, Larrosa va proposar intensificar els controls de metalls en els accessos dels locals per evitar que s’introdueixin armes blanques. Unes mesures que, segons va dir Larrosa, quedaran recollides en un protocol d’actuació que firmaran totes les parts. A més, va insistir que actuarà “amb contundència” a l’hora d’aplicar les ordenances municipals que prohibeixen fer botellot als espais públics.