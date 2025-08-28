Una inspecció a un bar de Lleida se salda amb un detingut i actes per drogues i faltar al respecte als agents
Els Mossos d'Esquadra van identificar una vintena de persones en aquesta inspecció
Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dimecres a la tarda a Lleida un jove de 18 anys per una ordre pendent de detenció emesa per la Unitat d’Investigació de l’àrea policial de Segrià com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència i lesions. L'arrest es va produir en el marc d'una inspecció en un bar situat en una cantonada del carrer Boters, al Centre Històric.
Els mossos van identificar, a l’entorn i a l’interior de l’establiment, una vintena de persones amb l’objectiu de detectar substàncies estupefaents, tinença d’armes prohibides o requeriments judicials pendents.
Segons explica la policia, un d’ells va quedar detingut ja que tenia en vigor una ordre de detenció pendent emesa des de la Unitat d’Investigació de Lleida com a presumpte autor d’un robatori violent ocorregut el passat 20 de juliol. Al carrer Canyeret, prop de les 4 de la matinada, hauria assaltat un altre home armat amb una barra de ferro robant-li el telèfon i diners.
En el decurs de l’actuació també van aixecar cinc actes: quatre per tinença de substàncies estupefaents i una per manca de respecte als agents de l’autoritat. Finalment també van complimentar quatre requeriments judicials d’esbrinament de domicili i tres més de citació judicial.