URBANISME
La ‘nova’ rambla Ferran de Lleida s’obre aquest dijous al trànsit després de 10 mesos tallada
En el sentit cap al pont Vell, que amplia la vorera i perd un dels tres carrils
La mitja rambla Ferran que fa gairebé deu mesos que està tallada quedarà avui reoberta al trànsit. Les últimes marques viàries pendents es van pintar ahir, donant per acabada la segona i última fase d’uns treballs que han permès ampliar la vorera més pròxima a l’Eix Comercial de 2,8 a 5 metres d’ample.
Les obres van començar el passat 4 de novembre amb l’aixecament de la vorada del passeig central. A continuació, es va renovar la calçada en sentit al pont Vell, que ha perdut un carril i es queda amb dos, el de la dreta reservat per a busos i taxis. La calçada també s’ha posat al mateix nivell que la vorera i el passeig central.
Les noves voreres són de granit, de color gris davant del Morera o la Diputació, i de color rosa de Porriño als encreuaments amb els carrers que baixen de l’Eix Comercial.
Així mateix, s’han plantat 39 arbres, s’han instal·lat 24 columnes amb 48 punts de llum i s’ha renovat la xarxa d’aigua potable, el col·lector d’aigües pluvials i el mobiliari urbà amb nous bancs i jardineres.
Amb la reobertura de la rambla, els vehicles que baixen per Príncep de Viana en direcció al riu i volen anar cap a Blondel ja no han de desviar-se per l’avinguda del Segre i el carrer Riquer fins a enllaçar amb Francesc Macià. La Paeria va adjudicar la primera fase de les obres a Arnó Infraestructuras per 510.931 euros (amb IVA), i la segona a Artífex Infraestructura per 789.430 euros (amb IVA). Els treballs han estat finançats amb fons europeus.
L’ajuntament preveu continuar l’anomenada operació Rambla pròximament, ja que les obres que s’han portat a terme es replicaran en el sentit contrari, cap a l’estació de trens. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va detallar el gener passat que a continuació es preveu una última fase de remodelacions a Francesc Macià. Va avançar que la idea és integrar aquesta avinguda amb la plaça de la Pau per generar una gran plaça en el centre de la ciutat, encara que va explicar que “requereix una reflexió en profunditat perquè hi ha diferents propostes sobre la taula”.