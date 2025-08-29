SUCCESSOS
Detingut un menor d’edat per l’apunyalament a Ramon Llull
Una patrulla dels Mossos el va arrestar ahir al matí a Pardinyes per un delicte d’intent d’homicidi. La víctima, de 25 anys, va rebre una punyalada al tòrax
Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir al matí un adolescent de 17 anys com a presumpte autor de l’apunyalament a un jove dilluns al carrer Ramon Llull. L’arrest es va produir al carrer Roger de Llúria, a Pardinyes, quan una patrulla de Seguretat Ciutadana va veure un jove que coincidia amb la descripció facilitada de l’agressor. Com ja van informar els Mossos després d’una reunió amb la Paeria, comptaven amb imatges de l’apunyalament i van apuntar que la investigació havia de determinar el motiu, encara que podria ser per l’ocupació d’un pis. El menor està acusat d’un delicte d’homicidi en grau de temptativa. La víctima, de 25 anys, va rebre una punyalada al tòrax i va ser evacuada en estat greu a l’Arnau.
Per la seua part, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va traslladar la seua felicitació a la policia catalana després d’aquesta detenció i els va agrair el seu treball d’investigació per aconseguir “portar els responsables davant de la justícia”. Larrosa va insistir que la Paeria “seguirà treballant per garantir la seguretat i l’ordre públic a la ciutat en tot moment, sense permetre que hi hagi espais d’impunitat”.
Aquesta és la tercera detenció per les agressions amb arma blanca registrades a la ciutat entre diumenge i dilluns. Diumenge, ja van ser arrestats dos germans, de 15 i 18 anys, per un robatori violent al carrer Múrcia. Un d’ells presumptament va agredir la víctima amb una navalla a la cara. També va ser detingut dilluns a la nit un home de 71 anys per agredir un jove de 24 anys.
En aquest cas, el Jutjat d’Instrucció de guàrdia de Lleida va decretar la posada en llibertat amb càrrecs en una causa oberta per lesions i robatori amb violència (vegeu SEGRE d’ahir). Segueix oberta la investigació sobre l’apunyalament d’un jove a l’exterior d’un local de lleure nocturn al costat de l’N-230 diumenge de matinada. En aquest cas, els Mossos ja tindrien identificat un menor com un dels presumptes autors.
Els fets van tenir lloc a les 1.06 hores a l’entrada del portal d’un bloc situat al número 89 del carrer Sant Pelegrí en el transcurs d’una baralla.
El mateix dijous, moria un home que havia estat apunyalat a l’esquena a finals de maig en un incident ocorregut a Agramunt. Des de l’agressió que estava hospitalitzat, primer a l’Arnau de Vilanova i després en un centre mèdic a Barcelona, on finalment va morir. Per aquesta agressió, ja va ser detingut en el moment dels fets un home de 48 anys.
Un mort a Tàrrega i un altre a Agramunt al ser apunyalats
� Un jove de 18 anys, veí de Vilagrassa, va morir la matinada del 21 d’agost víctima d’un apunyalament a Tàrrega. Els Mossos i la Policia Local van detenir un menor, de 17 anys i veí de la capital de l’Urgell, com a presumpte autor d’aquesta mort violenta.