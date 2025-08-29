Ordenen l’internament en règim tancat per al menor detingut a Lleida per un apunyalament
La causa està oberta per un delicte d’homicidi en grau de temptativa
Un jutge de guàrdia ha ordenat l’internament en règim tancat per al menor detingut aquest dijous a Lleida com a presumpte autor d’un apunyalament, segons fonts judicials. El menor, de 17 anys, va ser detingut al carrer Roger de Llúria de Lleida com a presumpte autor d’un apunyalament ocorregut cap a les 12.00 hores d’aquest dilluns al carrer Ramon Llull, han informat fonts dels Mossos d’Esquadra.
Han explicat que, per motius que es desconeixen, el menor presumptament va atacar amb un ganivet un jove de 20 anys, que va ser traslladat en estat greu al Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida amb ferides al tòrax.
La mesura d’internament en règim tancat, a proposta per la Fiscalia de Menors, tindrà una durada inicial 6 mesos. La causa està oberta per un delicte d’homicidi en grau de temptativa.
Laura García