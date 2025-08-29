SANITAT
La vacunació contra la grip i la covid arrancarà el 22 de setembre
En geriàtrics, majors de 80 anys, embarassades i menors de 5 anys. Catalunya recomana la del coronavirus des dels 60, encara que Madrid eleva l’edat als 70
Salut iniciarà la vacunació contra la grip i la covid-19 el 22 de setembre a les residències geriàtriques, als majors de 80 anys, a les embarassades i, com a novetat, als menors de cinc anys, encara que en aquest cas només de grip, així com al personal sanitari i sociosanitari. El 13 d’octubre, s’obrirà a la resta de grups per als quals es recomana la immunització, bàsicament per a majors de 60 anys i persones amb condicions de risc. Salut va recordar que el 75% dels ingressats a l’UCI per grip la temporada passada no estaven vacunats.
Catalunya ha decidit mantenir la indicació de vacunar els majors de 60 anys tant de grip com de covid, malgrat que les pautes del ministeri de Sanitat eleva als 70 anys la que immunitza contra el coronavirus. “Segueix estant indicada als majors de 60 per la càrrega de malaltia que observem en aquest grup d’edat”, va afirmar el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández. Així, es podran continuar rebent les dos punxades el mateix dia.
“Volem augmentar la cobertura vacunal i intentar que l’impacte de les infeccions respiratòries agudes, sobretot de la grip i la covid-19, sigui al menor possible”, va subratllar en aquest sentit Fernández.
L’objectiu és que les persones de risc estiguin vacunades abans del desembre, quan els contagis solen augmentar de manera notable, encara que com en cada campanya hi haurà vacunes disponibles durant tota la temporada epidemiològica.
El secretari de Salut Pública va afegir que volen potenciar amb “accions específiques” la vacunació entre els professionals sanitari i creu que en les recomanacions estatals “ha quedat una mica diluïda”. La temporada passada, només es van immunitzar contra la grip el 25,3% d’aquest col·lectiu i un 25,4% en l’anterior.
En global, la taxa de vacunació de la grip a la regió sanitària de Lleida va ser d’un 40,87%, la segona més elevada després de la de Barcelona (40,94%). La de nens de fins a 5 anys va ser del 42%, en els majors de 60 anys va assolir un 49% i en els de 80, un 72%.
A l’Alt Pirineu i Aran, els índexs van ser del 43% en nens (el més alt de Catalunya), el 47% en el col·lectiu de més de 60 anys i el 69% entre els de més de 80.