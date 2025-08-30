BARRIS
Consum d’alcohol i drogues en punts de vint carrers del Barri Antic de Lleida
Denúncia del representant d’aquesta zona al Consell de Ciutat. Hi ha llocs que serveixen d’urinari i també hi ha una trentena de persones que dormen al ras
Veïns del Barri Antic han denunciat davant de la Paeria que en una vintena de carrers persones consumeixen diàriament alcohol en llaunes i envasos de vidre, així com drogues en moltes ocasions, i que també orinen o defequen a la via pública. Així ho ha constatat el representant del Centre Històric al Consell de Ciutat, que ha aportat a l’ajuntament imatges dels punts afectats, situats als carrers Boters, Veguer de Carcassona, Múrcia, Travessia Cotxera, Cotxera, Pere de Coma, Tallada, Alsamora, Galera, Cavallers, Sant Andreu, Gairoles, Companyia, la Suda, Blocs del Pla, Parc, Panera, Peralta, Orfeó i Sant Carles i les places de l’Ereta, Josep Solans i del Dipòsit.
Afirma que la Paeria no porta a terme accions per “informar, educar o sancionar” els infractors de les ordenances ni pren mesures per “mantenir l’espai en condicions de neteja”, per la qual cosa genera un “problema de salubritat”. L’ajuntament assenyala que sanciona totes les conductes incíviques que es produeixen a la ciutat i que fins al juny la Guàrdia Urbana ha imposat 354 multes, un 75% més que en tot el 2024.
A més, el representant del Barri Antic assenyala que “familiars de persones que viuen a Josep Solans que formen part d’una organització criminal de tràfic de drogues, coaccions, amenaces i agressions a veïns han instal·lat un punt de consum d’alcohol i consum i venda de substàncies en un solar de Tallada amb Galera”. Afegeix que el consistori concentra en aquesta plaça “persones amb greus problemes de convivència i socialització”. Així mateix, assegura que dormen al ras unes trenta persones al Turó de la Seu Vella i mitja dotzena a la plaça del Dipòsit. La Paeria admet que ha detectat pernoctacions a la zona dels Pous de Gel de persones arribades per la campanya de la fruita i afegeix que la Urbana i els equips d’inclusió analitzen la seua situació.