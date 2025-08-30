La Paeria de Lleida millorarà el paviment de l’avinguda de Madrid la setmana vinent
L’Ajuntament de Lleida durà a terme dilluns vinent una actuació de reparació del ferm a l’avinguda de Madrid, a l’altura de la cruïlla amb el carrer República del Paraguai, amb l’objectiu de millorar la seguretat viària en aquest tram.
Els treballs consistiran en el fresat i reposició del paviment d’aglomerat i el repintat de la zona afectada. Està previst que les tasques de pavimentació finalitzin dilluns mateix, mentre que les de pintura s’allargaran fins dimarts.
L’obra comportarà restriccions de trànsit entre la plaça d’Espanya i el carrer de Cos-Gayon. En una primera fase, des de les 7.00 h, es treballarà en sentit sortida de Lleida, deixant obert un sol carril i restringint els girs cap a República del Paraguai i Joana Raspall, així com el pas transversal en direcció República del Paraguai. Posteriorment, al matí, s’actuarà en sentit plaça d’Espanya, que quedarà tallat al trànsit fins a la finalització de l’obra, prevista cap a les 20.00 h.
Els treballs es fan abans de l’inici del curs escolar per reduir l’afectació al trànsit, tot i que es recomana utilitzar vies alternatives. Aquesta intervenció s’emmarca dins del pla de manteniment i millora de paviments adjudicat a l’empresa Sorigué, amb un import de 150.000 euros.