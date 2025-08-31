CONFLICTE
Demanen a l’ACA obrir el tram bloquejat del Camí del Riu
L’alcalde reclama que retiri els troncs col·locats per la propietat del terreny. O permetre que ho faci la Paeria
L’alcalde, Fèlix Larrosa, ha reclamat de nou a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) la retirada de la barrera de troncs que obstaculitzen un tram del Camí del Riu al seu pas per la Mitjana o que, en cas contrari, permeti l’ajuntament que actuï directament per obrir el pas. Val a dir que el sender porta bloquejat des del 2021 per un conflicte amb la propietat del terreny i l’any passat un centenar de persones es van concentrar a la zona per demanar la reobertura.
La Paeria demana a l’ACA que executi la seua resolució del febrer del 2024 en la qual requeria a la propietat d’una finca situada a la sortida del parc que retirés el material que impedeix el pas de vianants i ciclistes, sense respectar la servitud de pas que estableix la llei. Considera que aquest organisme s’ha d’encarregar de restablir el pas, en exercici de les competències de policia de les conques intracomunitàries integrades a la demarcació hidrogràfica de l’Ebre.
Així mateix, el consistori reitera el seu oferiment a gestionar les actuacions necessàries de manera subsidiària per fer valer la servitud de pas existent als cinc metres d’ús públic del llit del riu Segre.
D’aquesta manera, vol desbloquejar amb això una situació que està repercutint directament en el gaudi de l’entorn verd natural de la ciutat i d’aquest sender fluvial de quinze quilòmetres, des dels aiguamolls de Rufea fins a l’encreuament amb l’A-2.