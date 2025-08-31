Detingut per conduir begut i en contra direcció per l’A-2 a l'altura d'Alcarràs
L'arrestat, de 22 anys, circulava amb un cotxe amb la ITV desfavorable des del 2022, sense assegurança i amb un ocupant assegut entre sacs de material
Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dissabte al matí un jove de 22 anys com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària després de circular en contra direcció per l’A-2 a l’altura d’Alcarràs.
Segons ha explicat la policia, diversos conductors van alertar al 112 poc abans de les 9 del matí que un vehicle negre circulava en direcció a Lleida però pel carril sentit Fraga. Una patrulla de trànsit va localitzar el cotxe maniobrant de forma erràtica a la mitjana i va aconseguir interceptar-lo sense posar en perill la resta d’usuaris.
Al vehicle hi viatjaven tres homes amb evidents símptomes d’embriaguesa, un dels quals anava assegut sense seguretat entre sacs de material. La prova d’alcoholèmia al conductor va donar un resultat positiu de 0,86 mg/l.
El cotxe, que circulava amb la ITV desfavorable des del 2022 i sense assegurança, va quedar immobilitzat. Els agents van detenir el conductor per conducció temerària i sota els efectes de l’alcohol i van instruir les denúncies corresponents.