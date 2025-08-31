URBANISME
Només 5.200 peticions de revisió d’edificis vells a Lleida en deu anys
Suposen una mica més del 7% dels 72.600 de 45 anys d’antiguitat de tota la demarcació. Segons dades de l’Agència d’Habitatge i de l’Institut d’Estadística de Catalunya
Les sol·licituds d’inspecció tècnica dels edificis (ITE) a Lleida van augmentar un 25,9% l’any passat respecte a l’anterior, al passar de 304 a 383, segons dades del servei d’estudis i documentació d’Habitatge i l’Agència d’Habitatge de Catalunya. Malgrat aquest increment, la xifra global de peticions en l’última dècada és molt baixa, en relació amb el nombre d’immobles amb almenys 45 anys d’antiguitat que hi ha a la demarcació, que són els que haurien de passar aquesta revisió per comprovar-ne l’estat de conservació.
Així, d’acord amb els informes del sector de l’habitatge publicats per la Generalitat, des del 2014 s’han registrat un total de 5.261 sol·licituds per obtenir el certificat d’idoneïtat d’immobles que proporcionen les ITE. L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) xifra en 72.616 els edificis destinats a habitatges construïts fins al 1980, de manera que les peticions de revisió només abasten un 7,2% d’aquests.
El cost de la revisió dels edificis va a càrrec dels seus propietaris, així com les obres que es puguin derivar en el cas que es detectin deficiències que s’hagin de reparar, la qual cosa sol ser habitual en immobles antics. La normativa qualifica no disposar de l’ITE en els casos en què és exigible com una infracció greu, tipificada amb sancions d’entre 9.001 i 90.000 euros.
Així mateix, els arquitectes han argumentat en diverses ocasions que existeix un desconeixement entre les comunitats de propietaris sobre la normativa que determina que els edificis antics s’han de sotmetre a una ITE. A més, recorden que els titulars d’aquests immobles que estan en mal estat moltes vegades no disposen de recursos per poder fer front a la revisió i a les obres.