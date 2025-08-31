HORTA
Serrallarga, en hores baixes: el parc està ple de males herbes i amb l’estany buit
El gran parc construït fa gairebé vint anys sobre l’antic abocador de Lleida s’esllangueix. Veïns reclamen un manteniment constant i desbrossar més els camins de tot l’Horta
El parc de Serrallarga, situat sobre el que va ser el gran abocador de la ciutat entre 1982 i 2000, es va concebre fa gairebé 20 anys com la zona de lleure i descans de referència a l’Horta. Es van plantar 9.700 arbres en dotze hectàrees i es va construir un estany amb un pont de fusta, a més de quatre quilòmetres de camins interiors i una zona de pícnic. Tanmateix, aquest pulmó verd s’ha anat degradant amb el pas dels anys. Veïns denuncien que les males herbes s’han apoderat d’un espai en què “només es manté en bon estat el local social dels veïns de Vallcalent”, indica un d’ells.
El president de la comissió territorial de l’Horta, Francesc Montardit, lamenta que el parc “no té assignada cap partida de manteniment, s’han portat a terme actuacions puntuals, però aquest any cap”. També indica que l’estany, buit i pres per les males herbes, només va estar ple durant pocs mesos després de la seua inauguració. “El parc és molt visitat per persones que van a menjar o a passejar amb els gossos, hi ha molt bones vistes i és un lloc òptim per mirar les estrelles, seria molt bonic si l’arreglessin”, valora. Per reconvertir l’abocador en zona verda es van invertir 5,4 milions d’euros, majoritàriament procedents de fons europeus.
D’altra banda, veïns de l’Horta asseguren que la campanya de desbrossament dels camins aquest estiu va amb molt retard. “Les males herbes envaeixen els camins en totes les partides, aquest any no s’estan cobrint les expectatives i s’està comprometent la seguretat”, assegura Montardit. Així mateix, indica que un dels trams més afectats és el camí entre l’església de Montserrat i el Mater Salvatoris, així com els vials que el creuen cap a Torres de Sanui o Vallcalent.
Per la seua banda, el president de l’associació de veïns de l’Horta sud, David Poca, destaca el mal estat del lateral de la variant sud pel mateix motiu. L’assessor especial de l’Horta de la Paeria, Joan Queralt, explica que “aquest any s’està anant una mica més lent perquè hi ha molta més vegetació a desbrossar a causa de les pluges, però es porta a terme la mateixa programació que cada any i al setembre reforçarem tots els entorns de les escoles”.