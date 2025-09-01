SERVEIS
L’alberg de la Fira de Lleida tanca mentre persones dormen al ras
El dispositiu al pavelló 3 va obrir el 2 de juny. Molts usuaris ja utilitzaven aquest equipament només com a consigna de les seues pertinences des de fa dies
Aquest diumenge a la nit va ser l’última que el pavelló 3 de la Fira de Lleida va funcionar com a alberg, amb 100 places, per allotjar persones que venen a la ciutat de Lleida per treballar, o intentar-ho, a la campanya de recollida de la fruita. El dispositiu va obrir el passat 2 de juny i tanca, com en anys anteriors, quan la campanya agrària encara no ha acabat. De fet, està a punt de començar la recollida de la poma golden.
Una quinzena de persones esperaven que el pavelló obrís a les sis de la tarda i alguns van preferir recollir ja les seues pertinences i no quedar-se a la nit. Alguns d’ells van indicar que dormirien al ras als Camps Elisis, com ja ho han estat fent desenes de persones durant l’estiu, malgrat que van afirmar que tenen feina. “Jo només deixo les meues coses al pavelló, però dormo fora des de fa molts dies”, va afirmar un usuari. Un altre va assenyalar haver trobat un altre lloc per pernoctar a partir d’ara.
Així mateix, durant la tarda es podien observar persones ajagudes sobre cartrons entre cotxes aparcats sota les marquesines de la Fira.
En els dos primers mesos, aquest equipament va registrar més de cinc mil pernoctacions de 851 persones diferents i la Paeria proporcionarà el balanç final aquesta setmana. També ha ofert als temporers amb contracte 101 places en 17 pisos municipals, per 5 euros al dia. L’any passat, el dispositiu d’atenció a temporers va atendre 1.121 persones al pavelló 3, un 17 per cent més que les 935 de l’exercici anterior i gairebé el doble que el 2022.
L’ajuntament va destinar el pavelló 3 a alberg un any més al no prosperar les negociacions amb Adif per situar-lo a l’hotel en desús de l’estació. També va anunciar la instal·lació de mòduls a la Caparrella per a aquesta finalitat, però la setmana passada va adjudicar la gestió dels albergs per als pròxims hivern i estiu, sense especificar quins equipaments.