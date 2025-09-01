ENSENYAMENT
Pla per detectar dificultats de lectura a Primària
La consellera d’Educació, Esther Niubó, afirma en una entrevista a El Periódico que en el nou curs que arranca el dia 8 aplicaran un pla de detecció de dificultats de comprensió lectora i competència oral a primer i tercer de Primària “per poder intervenir abans i evitar fracassos educatius posteriors”. Explica que “es farà a tot arreu, però comença de manera voluntària”.
A més, a Manresa i Sabadell s’iniciarà també un programa pilot per millorar l’atenció a alumnes amb problemes de neurodesenvolupament, es guanyaran 200 aules d’acollida (n’hi haurà 1.300 en total) i 200 centres estrenaran el nou pla director de la inspecció amb el model d’avaluació del sistema educatiu centrat en els aprenentatges.
Així mateix, Niubó confia que el Tribunal Constitucional avali la llei del 2022 del model lingüístic de l’escola catalana i diu que, si és així, la desplegarà “immediatament” amb un nou decret. “Estem convençuts que donarà validesa. Però en tot cas el Govern està treballant en els diferents escenaris”, va reconèixer.
D’altra banda, el Govern ha enviat cartes a tots els alcaldes convidant-los a adherir-se al Pacte Nacional per la Llengua i inclou una proposta de moció perquè l’aprovin els respectius plens. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, anima a participar-hi perquè la llengua “progressi”.