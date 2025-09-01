SEGRE
Retards a l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona per la troballa d'un cos a les vies

Es permet la circulació per una via però amb limitació de velocitat entre les estacions de Saragossa i Lleida

Imatge d'arxiu d'un tren AVE a LleidaSegre

Es registren retards a la línia d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona per la troballa de restes humanes a les vies. Es permet la circulació per una via però amb una limitació de velocitat entre les estacions de Saragossa i Lleida. Els trens patiran retards fins que els forenses retirin les restes i inspeccionin el traçat, segons ha informat Adif.

