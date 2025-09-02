URBANISME
El carrer Comtes d’Urgell de Lleida perdrà el tercer carril per ampliar voreres i plantar-hi arbres
La Paeria licita les obres per ampliar el carril bici de Prat de la Riba fins a Baró de Maials
L’ajuntament de Lleida ha tret a concurs les obres per prolongar el carril bici de l’avinguda Prat de la Riba fins a Baró de Maials, un contracte que també inclou obres al carrer Comtes d’Urgell: perdrà el tercer carril que té entre les vies del ferrocarril i Príncep de Viana per ampliar les voreres fins als tres metres i plantar-hi 22 arbres. Així figura en els plans del projecte, que també preveuen un nou pas elevat de vianants a l’altura del carrer Bobalà.
Com ja va informar aquest diari, la Paeria donarà continuïtat al carril bici de Prat de la Riba, ampliant-lo 338 metres entre Príncep de Viana i Baró de Maials. Anirà a la calçada –307 metres, mentre que els altres 31 aniran per la vorera– i no s’eliminaran carrils de circulació, per la qual cosa per implantar-lo caldrà necessari eliminar la mitjana i redistribuir els carrils.
El carril bici se situarà al marge esquerre en sentit Ricard Viñes, serà bidireccional i estarà separat de la circulació de vehicles.
Així mateix, s’implantarà un altre nou tram de carril bici de 94,5 metres al cobriment de les vies. Serà perpendicular a Prat de la Riba, a la qual quedarà unit. Transcorrerà sobre part del paviment existent, però s’haurà d’adaptar una part eliminant el paviment de làmines de fusta i substituint-lo pel mateix de la resta de la zona.
Les obres compten amb un termini d’execució total de quatre mesos i comportaran talls de trànsit rodat i per a vianants. El pressupost és de 978.347 euros (amb IVA) finançats amb fons europeus.