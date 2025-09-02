SERVEIS
Larrosa proposa derivar a altres sectors persones que venen per la fruita
L’any que ve, amb un servei d’inserció
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va proposar ahir al Fòrum Secore, integrat per agents socials i econòmics de Lleida, que el dispositiu d’acollida per a persones que arriben per treballar a la campanya de la fruita inclogui l’any vinent un servei d’intermediació i inserció perquè les que compleixin condicions per treballar puguin incorporar-se al mercat laboral amb la màxima celeritat. Preveu que l’IMO posi en contacte els sol·licitants d’ocupació amb empreses amb llocs vacants. Paral·lelament, s’oferiria formació per afavorir la inserció en sectors amb falta de personal, com la construcció, la restauració, el metall o la logística.
El tinent d’alcalde Carlos Enjuanes va fer un balanç positiu de l’alberg del pavelló 3, que va tancar el 31 d’agost i des del 2 de juny ha atès 1.023 usuaris (1.120 l’any passat) i ha registado un total de 6.642 pernoctacions. Un 61% de les persones van arribar sense contracte, però amb permís de treball. L’EMAU ha gestionat 129 entrades als seus 16 pisos de treballadors amb contracte (12 dones), i 34 sortides. Queden 95 allotjats, que se n’aniran entre finals de mes i principis d’octubre. També s’han fet un total 2.696 atencions socials. L’alberg de Seròs agafa ara el relleu del pavelló 3 i estarà obert tot el mes, igual que ja ho va estar al maig. Enjuanes va indicar que ja s’hi han derivat 5 persones. Des de l’inici de la campanya s’hi han enviat 32 allotjats. L’oficina única d’atenció a temporers de l’ajuntament de Lleida s’encarrega d’aquesta gestió.
Per la seua part, El Comú considera un “fracàs” el dispositiu d’atenció a la campanya agrària, que veu “insuficient pel que fa a calendari, capacitat i condicions”.