URBANISME
Renovaran el ferm de la rotonda del cementiri de Lleida
També el de l’accés a Mangraners al costat de la gasolinera
La Paeria de Lleida repararà en les properes setmanes el paviment de la rotonda del cementiri, que pateix un desgast important pel pas de grans camions, i el de l’accés a Mangraners al costat de la gasolinera, en trams dels carrers Rafael Alberti i Miguel Hernández on també està danyat.
Ho va anunciar ahir la tinenta d’alcalde Begoña Iglesias, que va visitar l’actuació similar que s’està fent a l’avinguda de Madrid, a l’altura de l’encreuament amb el carrer República del Paraguai. L’avinguda va estar tallada ahir entre la plaça d’Espanya i el carrer Isaac Albéniz, i la previsió és que avui acabin els treballs amb la pintada de les marques viàries.
Així mateix, l’ajuntament preveu renovar aquesta tardor diversos trams deteriorats del ferm a les avingudes Príncep de Viana, Onze de Setembre i Rovira Roure.