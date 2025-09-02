SEGRE

Un tren de l’R14 entre Lleida i Barcelona es queda aturat per una avaria a La Plana-Picamoixons amb un centenar de passatgers

La circulació es troba interrompuda i Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera fins a Tarragona

Foto d’arxiu de l’estació de trens de Lleida. - MAGDALENA ALTISENT

Un tren que cobria el trajecte entre Lleida Pirineus i Barcelona Estació de França ha quedat aturat aquest dimarts entre les estacions de La Plana-Picamoixons i Alcover, a Tarragona, per una avaria tècnica del comboi, segons informa Renfe i Protecció Civil. En el tren, hi viatjaven un centenar de passatgers, que ja han estat evacuats a l’estació. La circulació de l’R14 es troba interrompuda i Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera fins a Tarragona.

