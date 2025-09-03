Un detingut a Lleida al caure una xarxa que va estafar més d’un milió
Entre les víctimes hi ha empreses i institucions de la Franja. Enganyaven empleats perquè fessin transferències o donessin informació confidencial
L’Equip @ de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil d’Osca ha arrestat 17 persones, una de les quals a Lleida, i n’investiga deu més per una ciberestafa de més d’un milió d’euros en diverses empreses i institucions oscenques, també de la Franja. A començaments del 2024, la unitat va detectar un augment de denúncies d’estafes tecnològiques amb el mateix patró, conegut com BEC (Business Email Compromise). Es tracta d’un tipus d’atac cibernètic en el qual els delinqüents es fan passar per persones de confiança dins d’una organització, generalment a través de correus electrònics, per enganyar els empleats d’empreses i entitats públiques i així aconseguir que facin transferències de diners o comparteixin informació confidencial. En aquests casos, modificaven factures per aconseguir transferències de diners a comptes controlats pels estafadors.
Les víctimes de les ciberestafes eren sobretot empreses de diferent rang i diverses institucions públiques. En total, unes vint, amb afectats a Altorricó, Benasc, Binèfar, Fraga i Tamarit de Llitera, entre altres localitats de la Franja. La quantitat total estafada és de més d’un milió d’euros.
Després d’un any d’investigació, entre els mesos de maig i agost els agents van poder identificar, localitzar i arrestar els possibles autors, de diverses nacionalitats i d’edats entre els 25 i els 55 anys, amb un arrest a Lleida, i 16 més a Alacant, Almeria, Barcelona, Còrdova, Girona, La Rioja, Lugo, Madrid, Màlaga, Navarra i Pontevedra, així com a Alemanya i Portugal. També hi ha deu persones investigades.
Els agents van poder comprovar que alguns dels estafadors utilitzaven documentació falsa per a l’obertura de comptes bancaris en els quals es rebien els diners estafats.
Durant la investigació, i després d’una precisa tasca de traçabilitat bancària, van poder bloquejar i recuperar un total de 437.449 euros.
Desviació dels diners a diversos comptes per evitar el seguiment
� Aquesta estafa consistia a comprometre el compte de correu electrònic, al tenir les credencials d’accés. Això suposava un avantatge per al ciberdelinqüent, al poder accedir a tota la informació de la seua víctima. A més, s’asseguraven de mantenir l’accés al compte en el temps, creant regles de retramesa de correus o canviant els permisos, i monitorar així la víctima. Amb aquest coneixement, enviaven correus convincents en nom de les víctimes en el moment més adequat per aconseguir els seus objectius. Primer desviaven els diners a un compte i després a altres per evitar el seguiment policial. Entre els consells, la Guàrdia Civil insta a no enviar factures sense prendre mesures de protecció, canviar regularment la contrasenya i tenir doble factor de seguretat, entre altres.