MOBILITAT
Els veïns temen un caos de trànsit a Príncep de Viana pels busos
A la nova estació, arran de la decisió d’eliminar el tercer carril de Comtes d’Urgell. La FAV va proposar invertir-ne el sentit per facilitar que sortissin del centre
La federació d’associacions de veïns de Lleida (FAVLL) tem que la posada en marxa de la nova estació d’autobusos causi col·lapses de trànsit a l’avinguda Príncep de Viana, on hi haurà l’únic accés de vehicles a la terminal. Valoren que la decisió d’eliminar el tercer carril del carrer Comtes d’Urgell empitjorarà la mobilitat en una via que ja troben massa congestionada.
“La FAVLL va encarregar a la nostra associació un informe que vam lliurar a l’anterior govern municipal, en el qual vam proposar que tots els busos entressin a l’estació pel pont de Príncep de Viana i sortissin per la mateixa avinguda en sentit a la plaça Europa, però que haguessin de girar a la dreta pel tercer carril de Comtes d’Urgell, que hauria de canviar de sentit”, va explicar el president de la junta veïnal de Ciutat Jardí, Ramir Bonet.
El president de la FAVLL, Toni Baró, va explicar que “el nostre informe no és tècnic, es basa en la nostra experiència i entenem que s’han de buscar alternatives al cotxe, però el tram de Princep de Viana entre Prat de la Riba i Ramon Berenguer IV ja està col·lapsat, per la qual cosa ens sorprèn que s’elimini el tercer carril de Comtes d’Urgell”. Va afegir que “l’ajuntament ens va dir que implantaran un sistema de semaforització amb IA” a la zona.
La Paeria va explicar que la sortida de busos per Comtes d’Urgell des de la mateixa estació no resulta viable per les diferències de cota del terreny, així com que l’estudi de mobilitat inclòs en el projecte per part de la Generalitat ja planteja uns “ajustaments i una justificació del volum de trànsit que indica que l’estació és viable a l’emplaçament elegit”.
Així mateix, va confirmar que es mantindran les parades que els autobusos interurbans fan a la resta de la ciutat, com les de Ricard Viñes o el Clot.