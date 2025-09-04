INFRAESTRUCTURES
Així és la nova façana vidrada i d’aspecte metàl·lic de l’estació de busos
La previsió és que les obres, que van començar el mes de maig del 2024 i costen uns 40 milions d’euros, estaran acabades per a la primavera de l’any que ve.
La nova estació d’autobusos llueix ja bona part de la façana d’aparença metàl·lica i vidrada.
La terminal s’ubica als antics Docs, una edificació protegida, i a l’entorn de l’antiga farinera La Meta, just al costat de l’estació de trens.
La previsió és que les obres, que van començar el mes de maig del 2024 i costen uns 40 milions d’euros, estaran acabades per a la primavera de l’any que ve.