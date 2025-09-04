DROGODEPENDÈNCIES
El model de reducció de danys evita 125 morts per sobredosi
El 2024 a Catalunya, gràcies a un sistema de referència internacional. Hi va haver 140.717 consums sota supervisió en espais com Arrels Sant Ignasi a Lleida
Un total de 125 casos de sobredosi no van acabar en mort l’any passat a Catalunya gràcies al model de reducció de danys que impulsa el departament de Salut a través de la secretaria de Salut Pública. Es tracta d’un sistema que proposa espais de consum supervisat, en què la intervenció pot ser ràpida i eficaç. Durant el 2024, es van registrar 140.717 consums sense cap defunció. Aquestes xifres consoliden el model català com a referent internacional en polítiques de reducció de danys.
Segons les últimes dades disponibles de l’indicador de mortalitat per reacció aguda a substàncies psicoactives, el 87% de les morts a Catalunya per sobredosi van presentar un patró de policonsum. La substància més present va ser la cocaïna en un 56% del total dels casos, seguida dels hipnosedants en un 55%, l’alcohol en un 51% i els opioides en un 41%. Paral·lelament, el 76% de les víctimes van ser homes, amb una mitjana d’edat de 48,8 anys, i el 71,6% de les morts es van produir al domicili, fet que subratlla la importància de formar les persones convivientes en primers auxilis i detecció precoç.
Centres com la Fundació Arrels Sant Ignasi a Lleida, amb la col·laboració de l’Àrea de Drogodependències de Salut, ofereixen un programa de reducció de danys per a persones toxicòmanes en consum actiu. A part dels espais de venipunció i inhalació assistides, el pla inclou assessorament sobre la desintoxicació, un programa de vacunació i anàlisi de sang, i un Programa d’Intercanvi de Xeringues (PIX). El 2024, el centre lleidatà va atendre 323 usuaris.
Des de la posada en marxa del Programa de Prevenció de la Sobredosis l’any 2009, s’ha format més de 16.500 persones en la identificació i capacitat de resposta davant d’una sobredosi. A més, s’han distribuït uns 17.200 vials de naloxona, el medicament per al tractament de la sobredosi per opioides.
Urgències a Lleida va atendre en un any 322 casos
A Lleida, un total de 322 persones van ser ateses a Urgències de l’Hospital Universitari Santa Maria el 2024, entre les quals 224 homes i 98 dones. Aquestes xifres suposen un descens del 16,6% respecte a l’any anterior, que va tancar amb 386 urgències. Les dades del centre destaquen que la droga amb més addicció és l’alcohol i també atenen casos de cànnabis o cocaïna, encara que en menor mesura. D’altra banda, l’any passat es van registrar 461 hospitalitzacions per rebre tractament per desintoxicació, també al Santa Maria.