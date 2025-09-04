SEGRE

Retards i aturades a l'alta velocitat amb origen o destí Madrid per una caiguda dels servidors informàtics d'Adif

Els equips de suport han funcionat correctament i s'està recuperant gradualment la circulació

Imatge d'arxiu d'un tren AVE a l'estació de Lleida

Imatge d'arxiu d'un tren AVE a l'estació de LleidaSegre

Es registren aquest dijous retards i aturades generalitzades als trens del servei d'alta velocitat amb origen o destí Madrid, segons ha informat Renfe. L'origen de la incidència és una caiguda dels servidors informàtics d'Adif. Els equips informàtics de suport han respost i han funcionat correctament i, segons ha indicat l'administrador d'infraestructures, ja s'està recuperant gradualment la circulació.

