El Tudelano, rival a la Copa Federació de l’Atlètic Lleida
El partit es jugarà el dimecres dia 10, a les 20.00, al Camp d’Esports
L’Atlètic Lleida debutarà a la Copa Federació davant del Tudelano, segons va oferir ahir el sorteig celebrat a la seu de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF). L’eliminatòria, corresponent als setzens de final d’aquesta competició, se celebrarà dimecres vinent, dia 10 de setembre, al Camp d’Esports, a les 20.00. “La millor notícia és que l’eliminatòria es juga a casa”, explicava el director esportiu del club, Xavier Bartolo, després de conèixer el resultat del sorteig.
L’Atlètic Lleida s’estrenarà a la Lliga aquest diumenge, dia 7, rebent al Camp d’Esports, el Torrent, per la qual cosa l’equip de Gabri Garcia disputarà dos partits en només quatre dies. Bartolo va assenyalar que el premi de jugar la Copa del Rei, si l’equip arriba a semifinals, va ser un dels motius que van portar el club a inscriure’s. “És un bon premi, així com els incentius econòmics i per això ens hi hem apuntat, conscients de l’hàndicap que pot suposar un desplaçament a meitat de setmana.” Del rival, el Tudelano, va comentar que “és un equip del nostre nivell, amb el qual ens hem enfrontat aquesta pretemporada”, va assenyalar en referència al duel que va acabar amb empat, 0-0 i triomf navarrès per penals. “De tota manera, el més important és la Lliga”, va recordar.
Sobre la valoració de la pretemporada, a tres dies d’iniciar la Lliga, va dir que “la meua impressió és que ha estat irregular, però cal tenir en compte que és una plantilla amb molta gent nova i tampoc no hem tingut sort en alguns escenaris, perquè alguns camps no estaven en les millors condicions. Com a director esportiu la pretemporada em deixa alguns dubtes raonables”, va afegir.
Sobre l’inici de temporada Boris Garrós va dir que “hem fet una bona feina, hi ha companys nous amb els quals ens hem d’anar coneixent però hi ha gent molt bona, tant a nivell humà com futbolístic”. Joan Campins, per la seua part, va afegir que “crec que l’equip té bona pinta” i va mostrar les ganes “de tornar al Camp d’Esports”.
D’altra banda, el club ja ha superat els 1.200 abonats. L’oferta amb un descompte del 50% en el preu dels carnets acaba demà.