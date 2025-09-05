Lleida tindrà dos nous examinadors de trànsit
La Direcció General de Trànsit (DGT) ha reforçat la plantilla d’examinadors amb 101 nous efectius repartits en 46 prefectures d’aquest òrgan de tot Espanya després d’haver aprovat l’oposició i superat el corresponent curs formatiu.
Aquestes incorporacions formen part del compromís de Trànsit per augmentar la capacitat d’examinar els aspirants a l’obtenció de tota mena de permisos de conduir en les seues prefectures i intentar maximitzar els recursos disponibles i millorar aquest servei davant de la demanda de cada província, informa la DGT.
Aquests nous funcionaris corresponen a l’oferta d’ocupació públic de 2023 i 2024 per al Cos General de l’Administració de l’Estat en l’especialitat de Trànsit, creada el 2017.
Des de 2017 s’han incorporat 732 examinadors de Trànsit, sent el col·lectiu amb més incorporacions dins de la DGT en l’última dècada.
A més d’aquests 101 examinadors en el que va de 2025 s’han incorporat 23 interins per acumulació de tasques i es preveu que uns altres 17 se sumin en els propers mesos per donar suport extra a la feina realitzada pels funcionaris.
Segons indica la secretària general de la DGT, Lidón Lozano, en un comunicat "aquestes noves incorporacions suposen la continuació en l’aposta decidida per la millora del servei públic prestat als ciutadans permetent augmentar la capacitat d’examinar, i en aquests moments la relació de llocs de treball que té Trànsit per a examinadors està coberta en un 97 per cent".
Afegeix que "és el col·lectiu que té una taxa de reposició més gran ja que cada any accedeixen aproximadament 50 examinadors nous a través de l’oferta pública d’ocupació".
"Aquest any, excepcionalment, s’incorporen aquests 101 examinadors nous, amb la qual cosa s’assoleix el major número de la història de la DGT", conclou.
La distribució dels 101 nous examinadors per prefectures és la següent: onze a Barcelona, deu a Madrid, sis a les Balears, cinc a Guipúscoa i Girona, quatre a Cantàbria i Biscaia, tres a Castelló.
A més dos a Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Màlaga, Jaén, Granada, Navarra, Múrcia, Àlaba, València, Conca, Saragossa, La Rioja i Lleida.
Finalment un Alacant, Elx (Alacant), Còrdova, Huelva, Almeria, Toledo, Guadalajara, Ciudad Real, Zamora, Palència, Salamanca, Burgos, Lleó, Càceres, Las Palmas, Fuerteventura, La Palma, Alcalá de Henares (Madrid), Sabadell (Barcelona), A Coruña, Santiago de Compostel·la (A Coruña), Ourense, Saragossa, Osca i Menorca.