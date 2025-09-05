ENSENYAMENT
USTEC amenaça de fer vaga si el sou dels docents no puja un 25%
Tres sindicats més també demanen l’augment
El sindicat USTEC amenaça de convocar vaga si Educació “no fa passos endavant” per millorar les condicions laborals dels docents. Així ho va anunciar ahir el seu portaveu en TV3, que va remarcar que preveuen iniciar “un calendari de mobilitzacions” i arribar a la vaga al segon trimestre, o abans si el “col·lectiu ho demana”, si el departament no mostra “voluntat” d’incrementar un 25% les retribucions. Així mateix, CSIF, ANPE i Asinpre presentaran el dia 8 la petició de l’augment de sou.
Per la seua part, la Fundació Bofill va denunciar que el curs començarà dilluns “sense que el sistema educatiu hagi abordat els reptes estructurals necessaris per revertir la pèrdua d’aprenentatges ni fer front a la complexitat actual”. Va considerar que “les polítiques actuals no són suficients per garantir l’equitat i la qualitat de l’educació” i va reclamar a partits i institucions “acords de país per “desbloquejar reformes de fons” i augmentar la inversió en educació, que a Catalunya s’atansa al 3% del PIB (5.465 euros per cada estudiant no universitari), mentre que la mitjana estatal és del 3,6% i l’europea, del 3,8%.
Així mateix, entitats, sindicats, treballadors llars d’infants i la comunitat educativa han creat la Plataforma Catalunya 03 per reivindicar la universalitat i gratuïtat de l’etapa 0-3 anys i criticar “l’infrafinançament i la precarietat” del sector. A més, la federació Dincat va afirmar que el decret de l’escola inclusiva “continua encallat” vuit anys després de la seua aprovació per part de la Generalitat, per la qual cosa el curs començarà amb “greus dèficits” en la planificació i recursos per garantir l’atenció d’alumnes amb necessitats educatives especials.