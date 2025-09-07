«Era una autèntica barbaritat poder portar el telèfon a l’institut»
La Mariona, la mare, explica que n’han tingut “de manera molt puntual” per la festa major “per poder comunicar-nos-hi i estar més tranquils sabent on eren, però els tornem a tenir nosaltres”. “Són massa petits i no saben fer-ne un bon ús. Si s’ajunten quatre amics, deixen de comunicar-se i només miren les pantalles i és una llàstima”, opina el Vicenç, el pare.
“Nosaltres som tradicionals i creiem que com els llibres no hi ha res i que les pantalles haurien de ser lluny de les aules fins, com a mínim, el Batxillerat”, assevera.
El Jan reconeix que “encara que al principi m’havia fet il·lusions i esperava l’institut per poder tenir mòbil, ara que ho penso millor veig que estem massa enganxats al telèfon i és millor així”. “Hi ha ganes de tenir-ne, però no és indispensable”, assegura. La família ha gastat “més de 250 euros” en llibres i material. “Hem comprat els llibres de segona mà i hem aprofitat el que hem pogut d’altres cursos.” “Haurien d’estar subvencionats. Un val de 60 € és irrisori”, opinen.