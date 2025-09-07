El nou curs arranca demà amb el repte de millorar en matemàtiques i llengües
Educació obre dotze grups per escolaritzar alumnes arribats fora de termini
El curs 2025-2026 arranca demà per a gairebé 61.000 alumnes d’Infantil, Primària i ESO a les comarques de Lleida i un dels reptes principals és millorar el rendiment en matemàtiques i llengües. L’atenció d’alumnes vulnerables, la prohibició dels mòbils a l’ESO i la gestió de la intel·ligència artificial, altres objectius.
Demà dilluns comença un nou curs per a gairebé 61.000 alumnes d’Infantil, Primària i ESO de Lleida, i més d’1,6 milions a tot Catalunya. En tot el règim general d’educació, les comarques lleidatanes perden 316 estudiants, encara que pugen a Batxillerat i Formació Professional (aquests començaran divendres). El director dels serveis territorials del pla, Ruben Mansilla, va indicar que respecte al curs passat hi ha tres grups més d’I3 (524), 4 de Primària (1.095) i un d’ESO (632). A l’Alt Pirineu i Aran n’hi ha 259 d’Infantil i Primària i 91 d’ESO, va assenyalar la delegada, Carlota Valls. Així mateix, Mansilla va destacar que des del final de la preinscripció han hagut de crear 12 nous grups per escolaritzar els estudiants arribats fora de termini.
Tant per a Educació com per al professorat, un dels principals reptes del nou curs és millorar en matemàtiques i llengües. Per això, la conselleria d’Educació aplicarà un pla per detectar dificultats de lectura a Primària i s’estendrà el programa Florence de reforç de matemàtiques, que en 17 centres del pla de Lleida s’ampliarà amb mitja dotació docent, recurs que possiblement arribarà durant el curs a 9 centres més.
D’altra banda, per millorar l’anglès hi haurà quinze auxiliars de conversa, un més, va indicar el delegat d’Educació de Lleida. A les comarques de l’Alt Pirineu i Aran seran 11 els col·legis i instituts que participaran en el Florence i 4, en el programa Xarxa de Comprensió Lectora.
Directors d’escoles van remarcar que un dels seus objectius és “revisar sabers i metodologies i intentar adaptar-se a les proves de competències i remuntar resultats”, així com “intentar reforçar la comprensió lectora”, però van apuntar que resulta “complicat perquè cada vegada hi ha més estudiants que arriben sense el castellà ni el català com a llengües maternes”.
Els instituts també estan alineats amb aquest objectiu, “amb reforços, desdoblaments i un enfocament transversal de les diferents àrees”, va assenyalar una directora. Una altra va remarcar que implementaran “actuacions diverses per treballar la competència comunicativa i matemàtica” i un altre va destacar també que aposten per “intentar fer reforços encarats a la millora de resultats de matèries instrumentals”.
Aquest curs també s’estrena la prohibició de mòbils en aules i patis d’ESO, encara que molts instituts ja els limitaven, i els centres s’enfronten també al repte de la intel·ligència artificial i al de la inclusió d’alumnes vulnerables, per al qual Educació assegura haver destinat més recursos (vegeu els desglossaments).
D’altra banda, Mansilla va anunciar que una comarca del pla s’incorporarà ben aviat a un projecte de cogovernança que impulsa la conselleria en un total de cinc, en les quals es nomenarà un adjunt al director dels serveis territorials per poder abordar més ràpid i millor qualsevol incidència en aquest territori.
Quant a la millora d’equipaments per adaptar-los a les altes temperatures, el delegat de Lleida va dir que actualment tenen vuit projectes en marxa o pendents d’execució per un import total de 47.000 euros. Entre aquests, va citar els dels instituts Joan Oró, Caparrella i Ronda, tots a la capital, i a l’Almatà de Balaguer.
A les comarques de muntanya aquest curs s’estrena l’institut escola de Bellver de Cerdanya i el col·legi de Salàs de Pallars oferirà el primer cicle d’educació Infantil.
Sense mòbils a l’ESO i gestió de la IA
Col·legis i instituts van destacar la necessitat de “garantir l’accés a activitats i materials per a tot l’alumnat, que cada vegada és més vulnerable”, tant per raons socioeconòmiques com per tenir algun trastorn o discapacitat. A tot Catalunya, representen un de cada tres estudiants. A més, a Lleida, segons les últimes dades del ministeri d’Educació, sobre el 25% del total són d’origen estranger, encara que en alguns centres superen el 90%. Per atendre’ls afirmen necessitar més recursos. “El repte és igualar les oportunitats de tot l’alumnat, malgrat la seua heterogeneïtat”, van recalcar.