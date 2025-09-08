SUCCESSOS
Un pres intenta apunyalar un funcionari amb un vidre a la presó de Lleida
Segons denuncia CCOO, va ser dissabte al departament de règim tancat
CCOO ha denunciat que dissabte passat un intern de la presó de Lleida, amb nombrosos antecedents violents, va intentar apunyalar un funcionari després d’un incident a la seua cel·la. Segons el sindicat, el pres, de 25 anys, va començar a causar destrosses a l’interior d’una cel·la al departament especial de règim tancat (DERT), trencant la finestra i provocant-se diversos talls. Un equip d’intervenció va entrar a la cel·la, moment en què el pres “va intentar apunyalar el primer funcionari que va entrar” amb un vidre de grans dimensions, no arribant a ferir-lo a l’impactar a l’escut, segons les mateixes fonts. Finalment, el pres va poder ser reduït. Des del sindicat van assenyalar que si poguessin comptar amb els esprais de protecció, en aquest cas no s’hauria arribat fins a aquest extrem.
Per la seua banda, CCOO va assenyalar que aquesta agressió, al no ser considerats els funcionaris encara com a agents de l’autoritat, “no tindrà gaires conseqüències legals” contra l’intern. També van recordar “altres promeses” del Govern, com la jubilació anticipada.
A començaments d’any, un altre intern amb antecedents per la seua perillositat va provocar un incendi en una cel·la i va acabar agredint tres funcionaris que van acudir a sufocar el foc. L’incident també va tenir lloc al DERT i el reclús, de 20 anys, va clavar cops i puntades de peu als funcionaris, per la qual cosa va haver de ser reduït pels treballadors. Tres d’ells van resultar lesionats i van ser atesos per la mútua, malgrat que almenys dos d’ells van tornar al servei.
Segons les dades publicades per la conselleria de Justícia, entre els mesos de gener i juliol d’aquest any es van registrar 195 agressions al Centre Penitenciari Ponent, amb 24 funcionaris agredits, dels quals quatre van requerir baixa mèdica: un amb lesions greus i tres, de caràcter lleu.
Així mateix, les estadístiques assenyalen que en el mateix període s’han comptabilitzat un total de 275 incidents a la presó lleidatana, la qual cosa inclou agressions o temptatives, incendis, vagues, protestes, alteracions de l’ordre o danys, entre altres.
També s’han registrat més d’un centenar d’incidents per violència autodirigida (autolesions i sobredosis) fins al 31 de juliol. Del 2017 al 2023, la conselleria va comptabilitzar un total de 113 funcionaris de Ponent agredits per reclusos.