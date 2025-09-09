SERVEIS
Salut paga 31.000 € anuals al bisbat per assistència religiosa a pacients, familiars i personal de centres públics
Es planteja revisar aquesta prestació, que va ser pactada fa més de vint anys
Dos capellans, una agent pastoral i un diaca del bisbat de Lleida presten assistència religiosa als pacients, familiars i professionals de l’hospital Arnau de Vilanova que ho sol·liciten. El bisbat i l’Institut Català de la Salut (ICS), l’empresa pública que gestiona l’hospital, van renovar el seu conveni el 2022 i van fixar les funcions dels mossens al centre: administrar sagraments com la comunió i unció dels malalts, donar atenció espiritual i oficiar una missa diària a la capella de la cinquena planta, entre d’altres.
Així mateix, un capellà, un diaca i dos voluntàries presten els seus serveis a l’hospital Santa Maria, i el mateix diaca també al Nadal Meroles. “Donem unes 230 comunions al mes a l’Arnau i 50 al Santa Maria”, detalla el delegat diocesà de la Pastoral de la Salut, Jacint Cabau. “També fem batejos i primeres comunions, encara que no és gaire freqüent”, afegeix el delegat.
L’ICS retribueix el bisbat amb 31.000 euros anuals pels seus serveis, una quantitat que va ser fixada el 2022 i que s’actualitza cada any amb el percentatge d’augment previst en els pressupostos de la Generalitat per al seu personal.
Entre els compromisos del bisbat hi ha “facilitar l’oportuna assistència als pacients, acompanyants i personal del centre d’altres confessions religioses que ho sol·licitin lliurement i espontàniament”.
En aquest sentit, Cabau assegura que “no fem diferenciacions i donem atenció espiritual a totes les persones que ho demanin, siguin de la religió que siguin”.
No obstant, matisa que els fidels d’altres congregacions ja solen tenir contactes de les seues pròpies religions per a aquests serveis, i l’Arnau disposa d’una sala ecumènica que permet les seues celebracions.
Cabau valora que “hi ha una demanda constant del nostre acompanyament als hospitals, i les persones amb qui conversem ens ho agraeixen”.
Així mateix, Cabau explica que sempre hi ha un telèfon disponible per a necessitats urgents que estiguin fora de l’àmbit diari.
Model en revisió
El departament de Salut va assegurar que durant aquest any està treballant amb l’Església catòlica per “actualitzar els detalls de la seua relació”, ja que l’acord marc que van firmar el 1986 va ser actualitzat per última vegada el 2003, fa més de 20 anys. L’anterior govern d’ERC ho va intentar i va negociar dos possibilitats: que totes les religions siguin remunerades per la seua assistència espiritual, o bé que cap no cobri i es faci de forma voluntària. “Hi ha un grup que està treballant i analitzant tots els punts, sempre ens movem en clau de Catalunya i no de cada diòcesi”, va explicar Cabau. “Creiem convenient que les persones amb necessitats espirituals rebin un tracte individualitzat segons la seua religió”, va concloure.