La Universitat de Lleida cobreix el 96% de les places de primer curs amb 2.626 nous alumnes
Arquitectura Tècnica, el doble grau d'Eduacció Infantil i Primària, i ADE a Igualada tenen sobre matrícula
Uns 2.630 alumnes nous han iniciat aquest dimarts les classes als graus i dobles graus de la Universitat de Lleida (UdL), 284 dels quals al campus d'Igualada. A l'espera de la propera matrícula, posterior a la convocatòria extraordinària de la selectivitat, la UdL ja ha cobert les places de primer disponibles en 41 ofertes d'estudis. En total, uns 9.500 estudiants de grau comencen un nou curs a la Universitat de Lleida.
En concret, la UdL té 2.626 nous estudiants de primer matriculats a les 2.742 places que tenia disponibles (95,77%) i als centres propis hi ha 2.399 persones matriculades als 2.337 llocs oferts, cosa que implica sobre matrícula en alguns graus, segons la vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Qualitat, Paquita Santiveri.
En concret, els estudis que tenen més alumnes que places ofertes inicialment són Arquitectura Tècnica i Edificació, el doble grau d'Educació Infantil i Educació Primària, i Administració i Direcció d'Empreses a Igualada, segons les dades del vicerectorat.
Santiveri s'ha mostrat molt satisfeta amb la matrícula, tot i que encara hi ha nou titulacions amb places disponibles: vuit de la Facultat de Lletres i una de la Facultat de Dret, Economia i Turisme.
Pel que fa als centres adscrits, la vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Qualitat ha explicat que hi ha 257 alumnes matriculats per a 405 places i que l'únic grau que omple el 100% de l'oferta és el de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
La jornada ha arrencat sense cap incidència, segons el vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat. L'alumnat de primer curs ha iniciat la seva etapa universitària amb les sessions de benvinguda, que es desenvolupen a tots els centres en horari de matí i de tarda.
Nou grau d'Infermeria a Tremp
En el cas de Tremp, que enguany estrena un grup del grau en Infermeria amb 20 places, la sessió d'acollida es fa en dos dies. Després de la presentació del pla d'estudis i els serveis de la UdL, aquest dimecres hi ha prevista una jornada de convivència.
A l'INEFC Lleida, l'alumnat ha pogut gaudir de tallers de 30 minuts i ha tancat la jornada amb una pràctica esportiva al pavelló. Mentre, a INEFC Pirineus, a la Seu d'Urgell, l'alumnat de primer curs va fer dilluns un raid de benvinguda al Parc del Segre.