Detingut un jove de 19 anys per un intent d'apunyalament a l'avinguda de les Garrigues de Lleida

Està acusat d'un presumpte delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa

Imatge de la comissaria de la Guàrdia Urbana. - SEGRE

Lluís Serrano
La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir aquest dimarts un jove de 19 anys com a presumpte autor d'un homicidi dolós en grau de temptativa. 

Segons la policia local, els fets van tenir lloc a les 18:44 hores a l'avinguda de les Garrigues al barri de la Bordeta, quan el detingut va intentar agredir amb un ganivet a una altra persona en plena via pública durant una baralla.

