Detingut un jove de 19 anys per un intent d'apunyalament a l'avinguda de les Garrigues de Lleida
Està acusat d'un presumpte delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa
La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir aquest dimarts un jove de 19 anys com a presumpte autor d'un homicidi dolós en grau de temptativa.
Segons la policia local, els fets van tenir lloc a les 18:44 hores a l'avinguda de les Garrigues al barri de la Bordeta, quan el detingut va intentar agredir amb un ganivet a una altra persona en plena via pública durant una baralla.