Detingut a Lleida un home amb 695 grams d'heroïna i 51,9 grams de cocaïna
La policia creu que l'arrestat era un traficant molt actiu a la zona del Segon passeig de Ronda
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts un home, de 52 anys, per vendre droga a Lleida. La policia l'acusa d'un suposat delicte contra la salut pública i l'arrest és el resultat d'una investigació que va començar a l'agost després de tenir indicis que assenyalaven a la presència activa d'un traficant per la zona del Segon passeig de Ronda.
Segons les indagacions policials, l'home era un traficant molt actiu que distribuïa sobretot heroïna, a banda de cocaïna i altres substàncies. La droga l'emmagatzemava i preparava al seu domicili, al carrer Ramon Llull, i les vendes les feia al carrer prop del seu pis.
Aquest dimecres a les 13.30 hores, la policia el va detenir in fraganti mentre traficava al carrer Corts Catalanes. En el moment de la detenció, l'arrestat duia tres dosis d'heroïna i cocaïna. La mateixa tarda, els agents van entrar al seu domicili on van intervenir 695 grams d'heroïna, 51,9 grams de cocaïna, 69 grams de substàncies de tall i 6.000 euros en efectiu. També van comissar una bàscula de precisió i altres estris per a la manipulació i dosificació de les drogues.