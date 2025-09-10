Fira de Lleida resituarà la seua entrada principal amb el nou pavelló
Al carrer Camí de Picos, amb una "imatge unificada dels pavellons i les zones d’aparcament"
L’estrena del nou pavelló desmuntable a Lleida comportarà resituar l’entrada principal al recinte firal, que passarà a ser pel carrer Camí de Picos. “Guanyarem un vestíbul i una entrada principal més accessible per arribar a peu o en transport públic, guanyarem una imatge unificada dels pavellons i les zones d’aparcament del recinte quedaran més ben marcades i delimitades”, va detallar Larrosa.
El nou pavelló desmuntable estarà llest per al saló Municipàlia
El nou pavelló desmuntable de Fira de Lleida estarà llest per al saló Municipàlia, que se celebrarà del 21 al 23 d’octubre. Així ho van assegurar ahir els patrons de la Fira (Generalitat, Cambra de Comerç, Diputació i Paeria) en la visita que van fer per veure l’evolució dels treballs del nou equipament, que s’està aixecant al costat del pavelló 4 entre els carrers Camí de Picos i Gandesa.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va informar que els treballs van començar fa 20 dies “i el compromís de la Unió Temporal d’Empreses (UTE) que l’està fent és que el termini d’execució és de dos mesos”. La construcció va a càrrec de l’UTE formada per l’empresa lleidatana Bové i Gili Exhibitions SL i la firma holandesa De Boer Estructuras España, mentre que la llosa de formigó sobre la qual s’està aixecant va anar a càrrec de la constructora Boscirem SL.
Val a recordar que la previsió del govern municipal és que aquest pavelló es desmunti i es traslladi una vegada estigui condicionat el nou recinte firal als terrenys de l’antiga Hípica, on ara s’instal·len les firetes.
Lleida
S. COSTA D.