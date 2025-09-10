TRIBUNALS
A judici per violar la dona a qui va llogar una habitació
La Fiscalia sol·licita una condemna de sis anys de presó i vuit de llibertat vigilada. Hauria ocorregut el novembre del 2020
La Fiscalia sol·licita una condemna de sis anys de presó i vuit de llibertat vigilada per a un home d’uns 70 anys acusat de violar el 2020 a Lleida una dona que havia llogat una habitació en un habitatge de la seua propietat. Es dona la circumstància que el judici havia de celebrar-se el gener passat però es va ajornar i ara s’ha fixat per al dimecres vinent 17 de setembre.
Fets i pena
Els fets, segons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, van tenir lloc el 3 de novembre del 2020, quan la denunciant va començar a residir al domicili de l’acusat, que suposadament se li va insinuar amb l’ànim de satisfer els seus desitjos sexuals. La dona se n’hauria anat espantada a l’habitació, però l’home hauria entrat i li hauria fet tocaments i violat. La Fiscalia considera que és autor d’un delicte d’agressió sexual i sol·licita una condemna de sis anys de presó, vuit de llibertat vigilada, una indemnització de 30.000 euros a la denunciant i la prohibició de desenvolupar activitats que impliquin contacte amb menors durant setze anys.
L’Audiència també té previst acollir el dijous de la setmana que ve dos judicis més per delictes sexuals. Un acusat d’abusar la filla de la seua parella –li demanen nou anys– i un home que suposadament en va violar un altre –s’enfronta a dotze anys de presó.