Detinguts per amenaçar amb una pistola un camioner a l’AP-2
El van apuntar al posar-se a la seua altura amb un vehicle en marxa
Els Mossos d’Esquadra van detenir a última hora de la tarda d’ahir els dos ocupants d’un cotxe que van amenaçar amb una pistola –que va resultar ser de balins– un camioner que circulava per l’AP-2 a les comarques de Lleida, segons ha pogut saber aquest diari. Els fets van tenir lloc cap a les 20.00 hores, quan un xofer que anava amb el seu camió per l’autopista amb destinació a Madrid va ser avançat per un cotxe i, pel que sembla, un dels seus ocupants va abaixar la finestreta i li va mostrar una pistola per acovardir-lo.
El turisme va marxar, però el conductor va poder memoritzar la matrícula. Davant del temor que poguessin fer-li alguna cosa, com assaltar-lo, el conductor va trucar al 112 per explicar els fets i va facilitar la matrícula. Els Mossos d’Esquadra van muntar un dispositiu i, poc després, una patrulla va localitzar el cotxe a prop i va fer que parés a l’àrea de servei de l’AP-2 al seu pas per Lleida.
Els agents van identificar els ocupants, que van mostrar la pistola, que era de balins, per la qual cosa tot apunta que es va tractar d’una gamberrada. Els Mossos d’Esquadra van acabar detenint els individus com a presumptes autors d’un delicte d’amenaces. No va transcendir l’edat ni la procedència dels dos detinguts. Fa uns mesos hi va haver almenys un incident similar a l’AP-7.