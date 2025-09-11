URBANISME
La recollida de cartró comercial s’estén a 1.500 establiments
Des d’ahir tots els locals comercials i d’hostaleria tenen aquest servei. La Paeria farà una campanya informativa en els negocis durant un mes i mig
L’ajuntament va posar en marxa ahir a la nit el servei de recollida de cartró comercial a tots els petits establiments comercials i hotelers de la ciutat. Fins ara només el prestava per a les botigues de l’Eix i grans superfícies, però l’ha ampliat perquè 1.500 negocis adoptin aquest sistema, que servirà per evitar que els contenidors de paper i cartró s’omplin amb els residus d’aquest tipus que generen i que, en alguns casos, impedia que poguessin utilitzar-los els veïns.
La tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, va informar que la posada en marxa d’aquest servei anirà de la mà d’una campanya informativa que estan fent juntament amb l’empresa Ecostudi als establiments on s’aplica. La campanya informativa durarà un mes i mig, es donarà a tots els comerciants i hostalers un díptic informatiu i “se’ls explicarà que han de deixar el cartró ben recollit al costat del contenidor de la fracció resta, el de color gris, a partir de les vuit del vespre”, va dir Iglesias.
La recollida del paper i cartró comercial es farà a partir de les onze de la nit. “Quan acabem aquesta primera ronda informativa se’n farà una altra de seguiment, però a partir de llavors també es podran aplicar sancions a aquells que no ho fan correctament”, va afegir Iglesias, que va recordar que les sancions poden anar dels 400 als 4.000 €.
“El que volem amb aquesta mesura és tenir les illes de contenidors ordenades”, va remarcar la tinenta d’alcalde, que va recordar que la recollida de cartró comercial es va implementar per primera vegada el 2017. Tanmateix, en el passat mandat, en el qual van governar ERC i Junts, a banda del Comú els primers dos anys, es va suprimir “i ara veiem que és necessari recuperar-la per posar ordre a les illes de contenidors”.
Aquesta mesura va ser anunciada a finals de l’any passat després que se suprimís la recollida porta a porta a Pardinyes i Balàfia, a part d’un altre servei encarregat de reforçar la neteja de les illes de contenidors que va entrar en vigor fa ja diversos mesos. Tant la Federació d’Hostaleria com la de Comerç (Fecom) col·laboraran en la difusió d’aquesta campanya i d’aquest nou servei.