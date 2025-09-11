La defensa de la llengua, pilar central de l'acte institucional de la Diada a la Seu Vella de Lleida
Autoritats locals i autonòmiques defensen fermament la llengua catalana i el model educatiu durant l'acte institucional unitari d'aquest 2025
La celebració de la Diada Nacional de Catalunya ha reunit aquest migdia unes 300 persones a la Seu Vella de Lleida en un acte institucional unitari. Representants de diverses entitats, l'Ajuntament, la Diputació i el Govern de la Generalitat han aprofitat l'esdeveniment per fer una ferma defensa del català i han denunciat la situació a Gaza, que l'alcalde Larrosa ha qualificat de "genocidi".
Durant les seves intervencions, tant Òscar Ordeig, Fèlix Larrosa, Joan Talarn com Núria Gil han coincidit en la necessitat de protegir la llengua catalana. El conseller Ordeig ha destacat que "hem de reivindicar, a Catalunya i arreu del món, la llengua i el nostre sistema educatiu, inclusiu, català i per tots". Per la seva banda, l'alcalde Larrosa ha subratllat que "ens hem de mantenir ferms a l'hora de defensar el model lingüístic de l'escola catalana davant dels que pretenen utilitzar la llengua com a arma i anul·lar la seva funció d'acollir i cohesionar".
Un acte amb música tradicional i ofrena floral
La celebració ha començat puntualment a les 12 del migdia al recinte històric de la Seu Vella. Jan Castells i Bernat Pedrós, estudiants de l'Escola Superior de Música de Catalunya, han interpretat amb gralla i timbal una composició que incloïa diversos fragments del Llibre d'Orgue de Lleida. L'ambient musical s'ha complementat amb les actuacions de la Coral Maristes Montserrat Lleida i del Cor Tradicional i Popular de Lleida, que han aportat un to solemne a la commemoració.
Homenatge a les víctimes del 1707
Un dels moments més emotius de l'acte ha estat l'ofrena floral realitzada al monolit que recorda les víctimes dels fets de 1707, quan Lleida va patir un setge durant la Guerra de Successió.