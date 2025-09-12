Entitats independentistes criden a no acatar la sentència sobre el català
Les marxes a Barcelona, Girona i Tortosa reuneixen 41.500 persones. En una Diada deslluïda per la pluja i amb moments de tensió amb Aliança Catalana
Les entitats independentistes van cridar ahir a desobeir la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el català en l’educació en una Diada que va quedar deslluïda per la pluja a Barcelona i que va comptar amb una menor afluència de manifestants en les tres marxes unitàries a favor de la independència, en les quals es van viure moments puntuals de tensió per la presència de seguidors d’Aliança Catalana.
L’independentisme civil va convocar una mobilització descentralitzada, amb tres manifestacions simultànies, a Barcelona, Girona i Tortosa, que van congregar en total unes 41.500 persones. La pluja que va caure sobre la capital catalana durant bona part del matí, i que va obligar a cancel·lar diversos actes, sumada a una progressiva desmobilització en l’independentisme, va propiciar que als carrers de la capital catalana es registrés la xifra més baixa de manifestants des del 2011 –sense comptar l’època covid.
Segons la Guàrdia Urbana, unes 28.000 persones van participar en la manifestació, que va arrancar a les 17.14 hores a Pla de Palau i va acabar al monument a Colom, amb una pancarta a la capçalera amb el lema Més motius que mai. Independència.
Als participants en la marxa a Barcelona cal sumar-ne 12.000 a Girona i 1.500 més a Tortosa. Les entitats, entre les quals ANC i Òmnium, van cridar a desobeir la sentència del TSJC. Entre crits d’“ara i sempre escola en català”, van exigir a les institucions que no permetin que “l’obsessió d’una jutge dinamiti” l’escola catalana.
Una de les novetats d’aquesta Diada va ser la visibilitat dels seguidors d’Aliança Catalana, la formació d’extrema dreta independentista que lidera Sílvia Orriols, la presència dels quals a les convocatòries unitàries va generar moments de tensió. Orriols va participar en la mobilització de Barcelona, envoltada de centenars de partidaris que corejaven “Sílvia Orriols és la solució” i “Puigdemont, botifler”, contestats per altres manifestants amb crits de “Puigdemont, president”.