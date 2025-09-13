El MangaCon-quereix Lleida
La primera edició del MangaCon de la ciutat congrega centenars d’aficionats al manga, al cosplay, als jocs i al món de l’anime
Centenars de persones ja han passat aquest matí per la primera edició de MangaCon 2025 que se celebra aquest cap de setmana en el Pavelló 4 de Fira de Lleida. Per entrar al recinte s’han vist àmplies cues de persones que han hagut d’esperar més d’una hora per poder accedir.
Des de l’organització, Iván Ivan Carrasco, director de continguts de l’associació Starraco Unlimited, ha assegurat que “ningú no s’ha queixat, al contrari, ens han donat les gràcies per fer una fira d’aquest tipus aquí a Lleida”.
La previsió és que participin més de 4.000 persones en el saló, amb una àmplia presència de famílies. Els assistents trobaran una variada proposta d’activitats i continguts com actuacions de k-pop, xarrades, cursos de cosplay, tallers, tornejos i actors de doblatge, entre altres.
També compta amb la presència d’influencers com Jackwise Clown, amb més de 4 milions de seguidors en xarxes socials o Lem Cuervo, artista gràfic i tiktoker especialitzat en Pokémon i One Piece.
Els visitants, procedents sobretot de Lleida però també de Barbastre, Tarragona, Saragossa i Girona, han mostrat la seua satisfacció per les proposades i constatat que el sector de l’anime, manga i videojocs està a l’alça, guanyant cada dia que passa més seguidors entre diferents generacions. També siguin presents cosplayers lleidatans, que mostren les seues creacions i es fotografien amb els visitants.
La fira continuarà aquesta tarda fins les 20.00 hores i demà, de 10:00 h a 20:00 h.