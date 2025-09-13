EDUCACIÓ
Més de 9.500 alumnes inicien el curs d’FP a Lleida, que guanya hores de pràctiques
Centres admeten problemes per trobar empreses per a tots els estudiants
Més de 9.500 estudiants d’FP i 5.700 de Batxillerat van començar ahir les classes després que dilluns ho fessin els d’Infantil, Primària i ESO. A l’FP la principal novetat aquest any és que les pràctiques de la dual s’han ampliat a 515 hores, la qual cosa provoca que alguns centres tinguin dificultats per trobar prou empreses.
Un total de 5.752 alumnes de Batxillerat i 9.592 de cicles de Formació Professional van començar ahir un nou curs que per a aquests últims està marcat per l’augment de les hores de pràctiques en empreses, passant de les 383 que hi havia fins ara a l’FP dual a les 515, mentre que la dual intensiva manté les mil hores, que són la meitat de la durada del cicle. Un increment que obliga els centres a buscar més empreses i institucions que acullin estudiants. Alguns admeten que estan tenint problemes per trobar-les o que estiguin disposats a tenir-los més hores. Malgrat això, ara per ara ho van solucionant i ho veuen una bona mesura que els donarà “valor afegit” als seus estudiants.
“Està clar que amb més hores de pràctiques necessitem més empreses i podem tenir problemes per captar-ne de noves, però de moment anem salvant la situació”, assenyala Emili Grau, director de la Caparrella, que detalla que actualment tenen més de 700 convenis laborals i que la disponibilitat de firmes varia molt en funció del sector. “No és igual de fàcil trobar empreses disposades a acollir estudiants d’automoció que de disseny digital, el teixit empresarial de Lleida és el que és. Llavors, o amplies el teu ventall d’empreses o has de demanar a les que ja tens un conveni que acullin més alumnes”, explica Grau.
Per la seua part, Juanjo Gonzalez, director de l’institut Guindàvols, indica que “la nostra oferta formativa és molt industrial; hi ha molta demanda i a Lleida tenim diverses empreses d’aquest sector, per la qual cosa estem gestionant bé la situació”. Aquest centre compta actualment amb 53 convenis amb empreses per a pràctiques, “que les fem en la seua totalitat el segon any del cicle, cosa que ens permet tenir més marge per contactar firmes interessades a acollir els nostres alumnes”.
Finalment, la directora del Torre Vicens, Chus Castro, admet que “hi ha empreses que no poden assumir tantes hores, però de moment ho anem gestionant bé”. “A més, nosaltres oferim pràctiques d’Erasmus a l’estranger que ens ajuden a no dependre tant dels negocis d’aquí”, conclou Castro.
Reforç del servei d’autobusos a la Caparrella
La Paeria ha reforçat el servei de busos a la Caparrella per evitar les aglomeracions i tensions que es produïen anys anteriors pels pocs que n’hi havia en hores punta. D’aquesta manera, entre les 7.35 hores i les 8.50 sortiran cada dia nou autobusos des de l’estació de busos fins a la Caparrella, mentre que de les 13.05 a les 15.05 vuit faran el recorregut invers. “El primer dia ha anat molt bé”, va dir el director del centre, Emili Grau.
Encara hi ha 1.171 places vacants als centres de la província
Els centres d’FP de la província encara tenen 1.171 places vacants malgrat que les classes ja han començat. No obstant, aquests últims dies la xifra s’ha reduït de forma significativa, un 15%, ja que a començaments de setmana n’hi havia 1.373, per la qual cosa en quatre dies se n’han assignat 202, de les quals 113 corresponen a cicles de grau mitjà i 89 als de grau superior. El Segrià, amb 367, és la comarca amb més vacants, però també és en la qual més s’han reduït aquests últims dies (147). El Pallars Sobirà és la que en té menys, 16, totes de grau mitjà.