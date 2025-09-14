EQUIPAMENTS
Avança el pla per habilitar una residència universitària a Cappont
Els seus impulsors ultimen el projecte per demanar a la Paeria el canvi d’usos i habilitar-la a l’antiga Casa d’Andalusia. Actualment n’hi ha dos a tot Lleida
El projecte per convertir l’antiga seu de la Casa d’Andalusia de l’avinguda Alacant en una residència universitària tira endavant i els seus impulsors ultimen el disseny per demanar posteriorment el canvi d’usos de l’edifici i la llicència d’obres a l’ajuntament. Així ho va assegurar un portaveu de l’empresa que porta a terme la iniciativa, que va detallar que, una vegada tinguin el disseny de la distribució de les plantes, elaboraran el projecte bàsic. Llavors, “contactarem amb l’ajuntament per demanar la llicència de canvi d’ús de l’edifici i poder iniciar les obres”. De moment no van detallar quantes places tindrà aquesta residència ni tampoc quan podria estar operativa.
Aquest edifici de quatre plantes era conegut històricament com a Calpe-Toló i havia estat un hotel municipal d’entitats. Tanmateix, a partir de l’any 2009 es va convertir en la seu de la Casa d’Andalusia de Lleida i disposava d’una escola de ball i una sala polivalent, entre altres dependències.
No obstant, el local va quedar buit fa ja alguns mesos però encara manté els cartells i logos de la Casa d’Andalusia a l’aparador.
A començaments d’estiu també es van col·locar dos grans plafons blancs, però els treballs no poden començar fins que l’ajuntament concedeixi la corresponent llicència. Aquest immoble és al costat de l’antic rentat de cotxes que està en obres per convertir-lo en un oratori de la comunitat musulmana.
La posada en marxa d’aquest projecte arriba en un moment en què l’oferta de residències d’estudiants a Lleida és més que escassa si es té en compte la seua important població universitària, que es veu “obligada” a buscar habitatges de lloguer, el cost dels quals s’ha disparat perquè la demanda és molt superior a l’oferta.
En l’actualitat només n’hi ha dos, la que està situada al campus de Cappont, que va obrir l’any 2000, i la de la Vila de Lleida de Ciutat Jardí, inaugurada el 2010. Els preus per una habitació individual són de 490 euros al mes a la primera i de 536 a la segona, mentre que les dobles costen 335 i 466 euros, respectivament.
En els últims anys diverses empreses han sondejat la possibilitat de construir residències en diversos punts de la ciutat, com als barris de Cappont, Universitat o el Centre Històric. Precisament, fa uns anys es va plantejar habilitar-ne una a la plaça del Dipòsit, al cor del Barri Antic, però la iniciativa no va arribar a prosperar.