SEGURETAT
Drogues i baralles: Lleida ordena el tancament provisional d’un polèmic local de lleure nocturn del Clot
Urbana i Mossos van detectar tinença d’una navalla i drogues, excés d’aforament i presència de menors al Blin Blin. Els veïns ho reclamaven després de l’apunyalament de l’estiu passat a la zona
La Paeria de Lleida ha ordenat via decret el tancament cautelar del local de lleure nocturn Blin Blin, situat al número 54 de l’avinguda Alcalde Porqueres, arran d’una inspecció conjunta entre Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra en la qual van detectar cinc infraccions administratives i van aixecar tres actes per tinença d’arma blanca i drogues.
L’associació de veïns del Clot va celebrar que l’ajuntament hagi pres una mesura que porta temps demanant, sobretot després de l’apunyalament de l’agost del 2024 a pocs metres del pub. “Hi havia baralles contínues i molt soroll de dijous a diumenges, sobretot a partir de les 6 del matí, quan en sortien centenars de persones”, va explicar la presidenta veïnal, Montse Salvatella.
El tancament “contribuirà moltíssim a la tranquil·litat al barri, esperem que sigui definitiu”, va afegir.
Infraccions
La tinenta d’alcalde Cristina Morón va explicar que en l’última inspecció, efectuada la matinada de diumenge passat, la Urbana va detectar diverses infraccions: hi havia dos menors a l’interior de la discoteca, que anaven amb la mare d’un d’ells; no hi havia un vigilant de seguretat a l’entrada; se superava l’aforament legal de 98 persones, ja que se’n va identificar 120; hi havia tolerància al consum de drogues, ja que es van localitzar dos bosses de marihuana i dos –presumiblement– de cocaïna; i dos dones estaven realitzant venda ambulant d’aliments sense cap registre sanitari ni autorització.
Per la seua part, els Mossos van aixecar una acta per tinença d’una navalla petita i un cinturó amb punxes, i dos més per tinença de drogues. El primer client portava una paperina a la ronyonera amb pols blanca, segurament de cocaïna. En el segon cas es va localitzar la mateixa droga a terra, tapada pels peus del client. Així mateix, es van emplenar tres requeriments judicials pendents a tres persones.
Com ja havia informat aquest diari, la Paeria ha obert cinc expedients a aquest local des del 2023, que acumula 25.000 euros en sancions des d’aleshores. El primer, per superar l’aforament amb una sanció de 1.001 euros. El segon, per incomplir les condicions de seguretat al tenir bloquejada la porta d’emergència, amb una multa de 10.001 euros. El tercer, per tornar a superar l’aforament, ja com una falta molt greu que va comportar una altra sanció de 10.000 euros. El quart, per incomplir les normes específiques sobre els serveis de vigilància, amb una multa de 2.001 euros. I l’últim, per incomplir les condicions de la llicència, amb una altra sanció de 1.001 euros.
Morón va assegurar que “no podem permetre situacions que posin en risc la seguretat de les persones i la convivència de la ciutadania, per la qual cosa hem actuat amb fermesa i responsabilitat. A partir d’ara, la Guàrdia Urbana farà el seguiment per garantir el compliment del tancament d’aquest local”.
L’amo ho atribueix a la falta de limitador de soroll
Un portaveu de Blin Blin va afirmar que “entenem la situació i s’ha de reparar”, encara que va matisar que la causa del tancament, segons figura a l’acta, és que el local no disposava de sistemes de limitació i registre dels equips de so degudament instal·lats i regulats. “Hi ha un termini de 15 dies per al·legar i presentar la documentació. Els limitadors estan comprats i instal·lats des del maig, però encara no estan connectats al servidor i enllaçat amb l’ajuntament. Ho ha de fer un tècnic especialitzat, intentarem arreglar-ho al més ràpid possible”, va explicar.