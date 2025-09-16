EQUIPAMENTS
Fins a quatre empreses presenten oferta per gestionar les llars de jubilats de Lleida
És un contracte de 3 anys i d’1,3 milions que preveu recuperar el servei de menjador
Un total de quatre empreses han presentat oferta per optar a la gestió i dinamització dels nou centres per a persones grans, les llars de jubilats que hi ha a la ciutat i que com a principal novetat és que s’oferirà servei de menjador en aquelles que tinguin les condicions idònies.
El contracte està valorat en 1.354.579,77 euros, IVA inclòs, i té una durada de tres anys. Les empreses que s’han presentat són la Fundació Pere Tarrès, Adesma Fundació Privada, Nascor Formación SLU i Troca per la Integració Laboral, Empresa d’Inserció SL. Precisament, aquesta última ja va portar a terme la gestió de les llars, que l’ajuntament denomina com centres sèniors, el passat mandat després que el govern d’ERC i Junts decidís privatitzar el servei.
En relació al servei de menjador, el govern va informar que aquesta serà un de les novetats d’aquesta licitació per “garantir una alimentació saludable” i que siguin espais “de trobada, en què les persones grans puguin dinar en companyia, establir vincles i ser escoltades”.
Tanmateix, no totes les nou llars podran tenir aquest servei, només les que compleixin les condicions adequades. El govern no va concretar si ja ha definit quins podran tenir-lo. D’altra banda, el plec de condicions estableix que hi haurà un servei de dinamització i d’activitats 7 hores al dia als centres de Santa Teresina, Santa Cecília, Democràcia i la Bordeta. A les de Bonaire, Mariola i Pardinyes serà de 4 hores diàries, i a les del Pilar i el Secà, de tres.