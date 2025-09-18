SEGRE

Detingut per un robatori violent al carrer Juli Cèsar de Lleida

Un dels agressors va ser arrestat al carrer Canonge Brugulat

Patrulles de la Guàrdia Urbana i un dels implicats, al carrer Doctor Combelles amb Canonge Brugulat.

Patrulles de la Guàrdia Urbana i un dels implicats, al carrer Doctor Combelles amb Canonge Brugulat.J.M.C.

La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir aquest dijous a la matinada un home de 31 anys com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació. Els fets van passar a les 00.51 hores al carrer Juli Cèsar, quan dos homes van agredir un tercer home per robar-li. 

En detectar la presència d'agents de la policia local, ambdós agressors van fugir corrent. Un dels suposats lladres va ser interceptat i arrestat finalment al carrer Canonge Brugulat, segons ha explicat la Guàrdia Urbana.

